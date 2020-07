Helicóptero de resgate do Corpo de Bombeiros cai no Distrito Federal

Helicóptero de resgate do Corpo de Bombeiros com cinco ocupantes caiu na manhã desta quinta-feira (30), na região de Vicente Pires. Nenhum dos ocupantes da aeronave se feriu com gravidade edit

247 - Um helicóptero de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com cinco ocupantes caiu na manhã desta quinta-feira (30), próximo a uma faculdade na região de Vicente Pires. O acidente, porém, não deixou nenhum ferido grave.

Segundo o CBMDF, a aeronave transportava quatro militares – um deles médico - e uma enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)no momento do acidente. Ao atingir o solo, o helicóptero também bateu em um carro estacionado no local.

De acordo com o coronel Carlos Barcelos, comandante operacional do Corpo de Bombeiros, o helicóptero indo atender uma vítima de parada cardiorrespiratória no momento do acidente.

“A aeronáutica vai fazer uma perícia e avaliar o que realmente aconteceu. Só depois tomaremos as decisões de retirada do helicóptero”, afirmou o coronel. “Estamos coletando todas as informações, imagens de câmeras para apurar as causas do acidente”, completou o militar segundo reportagem do site Metrópoles.

