"Hitler também estava só arrumando o terno", diz Leandro Demori a Filipe Martins

Assessor especial de Bolsonaro, Filipe Martins foi flagrado fazendo gesto racista no Senado e disse que estava ajeitando a lapela edit

247 – O jornalista Leandro Demori reagiu com ironia e indignação à desfaçatez do assessor especial de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, que foi flagrado fazendo um gesto de supremacistas brancos no Senado Federal e depois mentiu dizendo que estava ajeitando a lapela de seu terno. "Hitler também estava só arrumando o terno", postou Demori.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.