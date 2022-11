"Hoje tem Brasil!", lembra Lula, que promete assistir ao jogo em Brasília

"Tenho reunião com Alckmin para seguirmos trabalhando na transição e preparação do novo governo", disse o presidente eleito, que desembarcou em Brasília neste domingo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destacou no Twitter que a seleção brasileira joga nesta segunda-feira (28) pela Copa do Mundo e disse que assistirá à partida em Brasília, em meio a reuniões com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), no âmbito da transição.

>>> Em Brasília, Lula vai negociar PEC e definir nomes do núcleo de Defesa da Transição

"Bom dia. Hoje tem Brasil! Acompanho o jogo em Brasília, onde hoje tenho reunião com Geraldo Alckmin para seguirmos trabalhando na transição e preparação do novo governo. Uma ótima semana para todos", publicou.

O Brasil joga contra a Suíça, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.