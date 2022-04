'Holocausto nunca mais' é projetado nas torres do Congresso Nacional

Apoie o 247

Metrópoles - Pelo quinto ano consecutivo, as duas torres do Congresso Nacional foram iluminadas na cor azul com a projeção da frase “Holocausto Nunca Mais”, em alusão ao Dia do Holocausto e do Heroísmo, na noite desta quarta-feira (27/4).

A data lembra o genocídio de seis milhões de judeus e outras minorias por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A projeção foi solicitada pela Confederação Israelita do Brasil (Conib).

Em 2018, a primeira projeção foi solicitada pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil), na época presidente do Senado Federal. Alcolumbre é judeu e, desde então, a projeção é exibida nas torres do Poder Legislativo.

