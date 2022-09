Homem anuncia assalto contra mulher que usava bolsa de Lula, a espanca e foge sem levar nada

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o espancamento de uma mulher, que carregava uma bolsa com o rosto de Lula (PT), candidato à Presidência da República, estampado. A vítima é uma joalheira, de 49 anos. Um homem, ainda não identificado, a agrediu pelas costas, sem qualquer motivo aparente. Após o ataque, o suspeito fugiu sem levar qualquer objeto. O caso ocorreu em Brasília, no último domingo (25).

De acordo com a vítima, ela voltava de um evento musical e empurrava a bicicleta pelo acostamento da rua. “Senti um chute muito forte pelas costas e caí no chão. Só escutei o agressor gritando, ‘perdeu, perdeu perdeu”. Mas em momento algum anunciou um assalto ou algo parecido. Ele só me chutava enquanto eu já estava caída”, contou.

Quando a agressão ocorreu, a joalheira carregava, além da bolsa com a foto do candidato petista, a bicicleta, relógio, carteira e outros objetos que poderiam ter sido roubados. “Não houve esboço de assalto ou roubo. Eu tentava chutá-lo de volta para me defender, mas fiquei muito machucada e nada foi levado”, disse.

Quando a mulher estava caída recebendo chutes, uma mulher que caminhava e um homem que passava de carro pararam para tentar evitar a agressão. Quando percebeu a aproximação de outras pessoas, o agressor fugiu.

A joalheira passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e se recupera dos ferimentos. “É importante a polícia apurar as circunstâncias dessa agressão. Não é possível, ainda, afirmar com certeza se houve motivação política, mas fui agredida sem motivo algum. Não consegui, sequer, ver o rosto ou como o criminoso estava vestido. No entanto, as testemunhas relataram que ele tinha cabelo curto e encaracolado, cerca de 1,7om de altura e o rosto cheio”, observou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.