Homem é baleado após atirar pedras em carro da PM. Internautas criticam e lembram o caso Roberto Jefferson (vídeos)

247 - Internautas criticaram o fato de um homem ser baleado após atirar pedras e pedaços de madeira em uma viatura da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (4), na Vila São José, em Goiânia (GO). Há informações que o baleado tem transtornos mentais, de acordo com reportagem publicada pelo Mais Goiás.

Usuários disseram que, se fosse o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), o petebista teria sofrido uma consequência de menor gravidade. Em outubro do ano passado, o ex-parlamentar deu tiros contra a Polícia Federal (PF) durante o cumprimento de mandado de prisão no estado do Rio de Janeiro. Duas pessoas ficaram feridas. O petebista estava cumprindo prisão domiciliar pela participação em milícias digitais, mas voltou a receber ordem de prisão após chamar a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia de "prostituta arrombada" na semana passada.

Usuários fizeram comparações entre o caso do homem baleado em Goiás e o do ex-deputado bolsonarista. "Enquanto roberto jefferson, ao atirar em policiais, teve conversinha pra ser levado preso, quase a contra gosto das autoridades".

"Ah mas se fosse o Roberto Jefferson seria diferente, muitoo diferente", escreveu outra pessoa.

"E o Roberto Jefferson ganhou abraço e risadas", postou uma pessoa.

Outro usuário escreveu: "Roberto Jefferson atira com fuzil, arremessa bombas e fere policiais: preso civilizadamente Morador de rua joga pedras numa viatura: vira peneira".

o cara deveria ter sido levado à delegacia, provavelmente não estava em sã consciência mas olha o que esses covardes foram capazes de fazer. enquanto roberto jefferson, ao ATIRAR em policiais, teve conversinha pra ser levado preso, quase a contra gosto das autoridades https://t.co/N5XMX9Z1c3 — magela (@lucasmagela_) January 4, 2023

Ah mas se fosse o Roberto Jefferson seria diferente, muitoo diferente……. https://t.co/u1TdZ6MAtz — Coronavinas (@tuviuvinao) January 4, 2023

E o Roberto Jefferson ganhou abraço e risadas https://t.co/htt2I8LcTh — Darlan (@bifkkk) January 4, 2023

Roberto Jefferson atira com fuzil, arremessa bombas e fere policiais: preso civilizadamente



Morador de rua joga pedras numa viatura: vira peneira https://t.co/KFcJxJZHGG — véio do gamboa (@pdrovto) January 4, 2023

