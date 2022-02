Homem é preso por estuprar criança de 8 anos

Apoie o 247

247 - Um homem foi preso, na noite desta sexta-feira (25), pelo estupro de uma criança de 8 anos, no Setor de Mansões do Lago Norte, no Distrito Federal. O suspeito, que seria o caseiro da residência, teria praticado e filmado o ato. De acordo com o portal G1, a tia da vítima monitorava o homem, após desconfiar de suas atitudes. Ela descobriu a senha do aparelho e encontrou o vídeo.

O homem foi levado para a 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá. Ele foi autuado pelo crime de estupro e por armazenar vídeo com cena de sexo com crianças.

A Polícia Civil informou que não pode passar mais detalhes sobre o caso, porque "envolve criança, que goza de sigilo imposto por lei (Estatuto da Criança e do Adolescente – Eca, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990)".

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), foram registrados 607 casos de estupro em Brasília (DF) no ano passado. Do total, 392 (64,6%) eram vítimas menores de 14 anos.

As estatísticas do governo do Distrito Federal apontaram uma redução de 13,4% nesse tipo de crime, em comparação com 2020.

