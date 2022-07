Homem é preso suspeito de roubar e estuprar mulheres em casa

Apoie o 247

247 - A polícia do Mato Grosso prendeu um homem de 40 anos foi preso suspeito de roubar e estuprar duas mulheres de 21 e 28 anos, após invadir a casa delas, no bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá, capital do estado, na noite dessa quarta-feira (27). De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas disseram à Polícia Militar que o homem invadiu a casa com uma arma de fabricação caseira, apontou-a para uma delas e ameaçou "explodir a cabeça dela", caso gritasse. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (28) pelo portal G1.

O criminoso pediu a uma das vítimas amarrasse um homem que estava no local em um dos quartos da casa. O suspeito pegou uma faca na cozinha, pediu dinheiro a elas e roubou R$ 600. Depois levou as duas para o quarto e fez o estupro.

Enquanto o suspeito vestia a roupa, as vítimas foram para a rua e pediram socorro. O suspeito fugiu do local.

Equipes da Polícia Militar e da Rotam encontraram o homem em um terreno baldio com mato alto. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá.

Com ele, a polícia localizou os R$ 600, a arma de fogo e a faca.

