Homem é suspeito de matar amigo por dívida de R$ 2,50 em jogo de carta

Metrópoles - Um homem identificado como Erisvan Romão foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) pelo crime de homicídio qualificado. Ele é investigado por esfaquear Idelson Silva Trindade, após uma discussão de jogo de baralho em uma distribuidora de bebidas, por uma dívida de R$ 2,50.

O crime aconteceu no último dia 8 de abril, no Setor Diamantina, na capital goiana. De acordo com a corporação, autor e vítima, que eram amigos, estavam acompanhados de outras pessoas, jogavam baralho e ingeriam bebidas alcoólicas e tiveram uma discussão motivada pelo jogo.

Na ocasião, os envolvidos entraram em luta corporal e teriam sido contidos pelas outras pessoas. No entanto, o autor teria buscado uma faca em sua barbearia, que fica ao lado da distribuidora e, com um único golpe, atingiu e matou a vítima.

