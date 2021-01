Homem que lançou carro contra Palácio da Justiça vira réu: “inconformismo político”

Isadora Teixeira, Metrópoles - A 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal aceitou a denúncia contra o homem que jogou o carro contra o Palácio da Justiça, em 15 de novembro de 2020. Com a decisão da última segunda-feira (18/1), Luiz Antônio Iurkiewiecz tornou-se réu.

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou Iurkiewiecz por crime contra a Segurança Nacional. Segundo as investigações, ele lançou o Renault Duster contra a portaria principal da sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, com objetivo de promover um atentado contra o Supremo Tribunal Federal (STF), mas errou o prédio. Ele foi preso à época do episódio.

O MPF disse que o homem protestava contra o que considerava uma ditadura do Judiciário e queria mostrar uma “ruptura institucional”. De acordo com a denúncia, o réu confessou expressamente ter agido por inconformismo político.

