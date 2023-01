Houve adesão de membros das forças de segurança à tentativa de golpe, afirma Flávio Dino

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), disse nesta sexta-feira (13), em entrevista coletiva, que existem fortes indícios da adesão das forças de segurança do Distrito Federal nos atos golpistas do último domingo, em Brasília. "Sem a adesão, de um modo geral, óbvio que o dia 8 não teria ocorrido".

"É discutível a essas alturas, e o próprio presidente Lula destacou, que houve algum tipo de adesão de forças de segurança que possibilitou os eventos. Sem a adesão de integrantes das forças de segurança de um modo geral, óbvio que o dia 8 não teria ocorrido. Estamos diante de uma rede que nós não sabemos ainda a extensão e que, infelizmente, envolveu a participação, voluntária ou por omissão, de agentes de segurança pública de um modo geral, federais e distritais. É claro que houve adesão de alguns. A questão posta é: essa adesão foi orientada ou foi apenas um gesto de simpatia ao golpe de estado e de antipatia, portanto, ao governo legitimamente eleito? A Polícia Federal está apurando em relação àquilo que lhe cabe”, pontuou Dino.

O ministro disse, ainda, que a minuta de decreto do golpe encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres estabelece uma conexão entre os atos golpistas que se iniciaram no dia 30 de outubro, data do segundo turno da eleição, e os atos terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no último domingo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.