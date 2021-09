Humberto Costa pede que governo garanta proteção de funcionário que denunciou família Bolsonaro

O senador pediu proteção a Marcelo Luiz Nogueira Santos, ex-funcionário do clã presidencial que revelou detalhes do esquema de corrupção que ficou conhecido como rachadinha edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, senador Humberto Costa, pediu nesta sexta-feira (3/9) que o governo federal garanta a proteção de Marcelo Luiz Nogueira Santos, ex-funcionário da família Bolsonaro que denunciou à coluna supostos crimes dos Bolsonaros.

“Cabe às autoridades públicas a preservação da democracia, das instituições e das pessoas expostas a grave ameaça, em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal, como ocorre no caso das investigações sobre o ‘esquema das rachadinhas’, envolvendo parlamentares federais e estaduais do Rio de Janeiro”, escreveu Costa em solicitações ao ministro da Justiça, Anderson Torres, ao diretor da PF, Paulo Maiurino, e à ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves.

