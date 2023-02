Ibama detectou sumiço de 7 aves em extinção na casa de Anderson Torres

Apoie o 247

247 - “O Ibama notificou o ex-ministro de Bolsonaro Anderson Torres pelo desaparecimento de sete aves em extinção que, segundo a base de dados do órgão, deveriam estar no criadouro que Torres mantém em sua casa, em Brasília”< informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“Durante a operação do Ibama na casa do ex-ministro, na sexta-feira (24), sua esposa não soube informar o paradeiro das aves. Torres ou alguém em seu nome tem até 10 dias, a contar da sexta-feira passada, para apresentar os sete pássaros. A não apresentação pode complicar a situação de Torres, suspeito de fazer comércio ilegal de aves em extinção”, acrscenta.

