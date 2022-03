Ibaneis anuncia fim da obrigatoriedade de máscaras contra Covid em locais fechados no DF

"Chegou a hora de tentarmos voltar a ter uma vida normal", postou Ibaneis Rocha no Twitter edit

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, nesta quinta-feira (10), o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras contra Covid-19 em locais fechados. De acordo com o Metrópoles, o decreto deverá ser publicado ainda nesta quinta-feira (10) e passará a valer imediatamente.

“As pessoas têm que se prevenir. Quem quiser continuar usando máscaras, que continue usando. Não é obrigatório a retirada de máscaras. Ainda existe a Covid. Nós vamos ter que aproveitar este momento com responsabilidade”, disse Ibaneis.

O governador confirmou a decisão no seu perfil do Twitter e disse que “chegou a hora de tentarmos ter uma vida normal”. “É importante ressaltar que quem quiser continuar usando a máscara pode continuar. Não é obrigatória retirada da máscara, mas, sim, deixa de ser obrigatória a utilização. Chegou a hora de tentarmos voltar a ter uma vida normal. Continuem se prevenindo e não deixem de se vacinar!”, postou.

Confira a postagem de Ibaneis Rocha sobre o assunto.

