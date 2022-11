Ibaneis autoriza policiais a usar 'todos os meios legais' para dispersar bloqueios bolsonaristas

"O resultado das urnas deve ser respeitado e o bloqueio das vias públicas é ilegal", afirmou governador bolsonarista do DF edit

247 - O governador bolsonarista do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), classificou como "ilegal" o bloqueio das vias públicas por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que está atuando com as forças de segurança locais, autorizando-os a "usar todos os meios legais" para resolver o problema.

"O resultado das urnas deve ser respeitado e o bloqueio das vias públicas é ilegal. Estou acompanhando os movimentos junto às forças de segurança do DF, que estão autorizadas a usar todos os meios legais para resolver o problema e garantir o direito da maioria", escreveu o governador do DF em seu perfil do Twitter nesta terça-feira (1).

Ibaneis é mais um dos governadores bolsonaristas a atuar contra o atual chefe do Executivo e seus apoiadores neste contexto de manifestações golpistas desencadeadas após o fim do segundo turno.

Rodrigo Garcia (PSDB-SP) , Romeu Zema (Novo-MG) e Cláudio Castro (PL-RJ) também vieram a público para endossar o resultado das eleições e afirmar que estão atuando com a polícia para reprimir as obstruções golpistas das rodovias.

