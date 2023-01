"Ibaneis deve tomar providências imediatas contra chefe da PM", diz Kakay

"A cena da PM protegendo os bolsonaristas rumo ao Palácio do Planalto é chocante. É a estrutura do Estado coordenando a tentativa de invasão", diz o jurista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jurista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, disse em entrevista à TV 247, neste domingo (8), que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, “deve tomar providências imediatas contra o chefe da PM” do estado em relação à ausência de ações para barrar o ataque dos terroristas bolsonaristas aos Três Poderes.

>>> Lula não aceita o pedido de desculpas de Ibaneis, diz jornalista

“As cenas da PM protegendo os bolsonaristas rumo ao Palácio do Planalto é uma cena chocante. É a estrutura do Estado coordenando o que ocorreu na tentativa de invasão. É inadmissível o que eles fizeram. E, certamente, os atos desses bolsonaristas tupiniquins foram muito piores do que aconteceu no Capitólio”, finalizou o jurista.

Mais cedo, antes do pronunciamento do presidente Lula (PT), Kakay defendeu uma intervenção federal liderada pelo Ministério da Justiça, realizando as prisões necessárias, para conter a invasão de bolsonaristas às instituições democráticas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.