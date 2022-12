Ibaneis, Dino e Múcio reúnem-se nesta terça-feira para discutir segurança na posse de Lula

Apoie o 247

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e os futuros ministros da Justiça, Flávio Dino (PSB), e da Defesa, José Múcio, realizam nesta terça-feira (27) uma reunião para discutir o esquema de segurança para a posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no próximo dia 1.

A preocupação com o evento aumentou após uma tentativa de atentado terrorista bolsonarista no aeroporto de Brasília.

Segundo o Metrópoles, a agenda com Ibaneis foi um pedido de Dino e Múcio. A conversa estava marcada para às 10h, no gabinete do governador, no Palácio do Buriti.

