Ibaneis diz que aulas na rede pública voltam 100% presenciais em 3/11

Metrópoles - O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), definiu que a volta 100% das aulas presenciais no Distrito Federal ocorrerá em 3 de novembro de 2021.

Ibaneis disse que o governo decidiu pelo retorno integral das atividades presenciais na rede pública de ensino após analisar os dados referentes à pandemia da Covid-19. “A vacinação, aliada às baixas taxas de transmissão, nos levou a tomar essa medida”, afirmou.

As aulas na rede pública do DF foram suspensas em 11 de março de 2020, como forma de diminuir o avanço da Covid-19. O regresso parcial começou a partir de 5 de agosto deste ano, com uma parte dos estudantes em casa e outra na escola.

