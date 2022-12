Ibaneis diz que vai "acelerar" desmobilização de acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército

Apoie o 247

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou nesta terça-feira (27) que a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) está em contato com o Exército para “acelerar a desmobilização” do acampamento bolsonarista montado em frente ao Quartel-General (QG) do Exército, em Brasília.

“Aguardamos novas operações até a data da posse para que possamos desmobilizar esses movimentos. Temos consciência de que o Exército vem cuidando disso diariamente desmontando parte dos acampamentos. Para trazer um movimento de mais tranquilidade. Não só para o momento da posse, mas para os próximos quatro anos. Não consideramos como movimento legítimo o que vem acontecendo. Queremos ter a pacificação da nossa cidade e do nosso país”, disse Ibaneis, de acordo com o Metrópoles.

Ainda segundo ele, até o momento foram retiradas cerca de 40 barracas, e a ideia é que até o dia da posse, 1º de janeiro, o número seja reduzido “de forma natural”.

O anúncio da desmobilização do acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército foi feito na esteira da repercussão da tentativa de um atentado terrorista que seria praticado pelo extremista George Washington De Oliveira Sousa.

George foi preso no sábado (24) e disse à polícia que o planejamento do atentado, bem como a aquisição dos explosivos, foi feito no acampamento montado pelos radicais de extrema direita em frente à instalação militar.

