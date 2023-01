"Ibaneis está desmoralizado e será inexoravelmente processado", diz Lenio Streck

Jurista elogiou o decreto assinado por Lula de intervenção federal na segurança do DF edit

247 - Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) está "desmoralizado" e será processado, afirmou o jurista Lenio Streck à TV 247 neste domingo (8). Há a avaliação de que Rocha foi conivente com os bolsonaristas golpistas que invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

"É uma humilhação para o Ibaneis. O Ibaneis está desmoralizado e inexoravelmente será processado", disse Streck.

O presidente Lula (PT) decretou intervenção federal na área de segurança do governo do Distrito Federal.

"O Lula calculou bem. É suficiente você tomar a segurança pública do Ibaneis? É. O Ibaneis pode te atrapalhar? Não. Então de todo modo seria muito difícil um interventor que passasse a governar todo o Distrito Federal. Ele vai ficar só com a segurança, toda ela, o Ibaneis não mexe uma palha e fica fazendo seu governo. Mas está desmoralizado, e ainda será processado", analisou o jurista.

