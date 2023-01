Ibaneis presta depoimento nesta sexta-feira à PF

Governador afastado pediu ao ministro Alexandre de Moraes (STF) para ser ouvido nesta sexta e esclarecer a omissão do GDF durante os atos golpistas do dia 8 edit

247 - O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, se apresentou nesta sexta-feira (13) à sede da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento sobre a sua omissão no âmbito do inquérito que investiga atos golpistas no último dia 8. De acordo com reportagem do Metrópoles, foi a defesa de Ibaneis que pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que a oitiva fosse realizada hoje.

“Considerando a gravidade da medida cautelar imposta de afastamento do cargo”, desejava ser ouvido para “esclarecer todas as circunstâncias acerca do procedimento do Governo do Distrito Federal relativamente aos fatos ocorridos no último domingo, dia 08”.

Na posição de investigada pela PF, Ibaneis seria intimado a depor. No entanto, ele se antecipou à medida e pediu para ser ouvido. A defesa do governador afastado também solicitou acesso aos autos do inquérito.

Ibaneis foi afastado por 90 dias do cargo a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, o magistrado pediu a prisão do então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e do comandante-geral da Polícia Militar do DF (PMDF), coronel Fábio Augusto Vieira.

