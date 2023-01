Ibaneis Rocha depõe à PF sobre invasões bolsonaristas: “não tive envolvimento, seja por ação ou por omissão”

Apoie o 247

247 — Afastado por 90 dias do Governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) depôs à Polícia Federal, em Brasília, nesta sexta-feira, 13, no âmbito do inquérito que investiga atos antidemocráticos. Ele ficou na PF por aproximadamente três horas, segundo o Metrópoles .

O depoimento ocorre após bolsonaristas invadirem e depredarem o Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em atos no último domingo, 8.

Na condição de investigado, Ibaneis seria, eventualmente, intimado a dar depoimento, mas ele se antecipou à medida e pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para ser ouvido. A defesa de Ibaneis, feita pelos advogados Alberto Toron e Cleber Lopes, afirmou a Moraes que o governador desejava ser ouvido para “esclarecer todas as circunstâncias acerca do procedimento do Governo do Distrito Federal relativamente aos fatos ocorridos no último domingo, dia 08”.

A defesa do governador afastado também solicitou acesso aos autos do inquérito.

Após deixar a sede da PF, Ibaneis falou à coluna Grande Angular , do Metrópoles. “Respondi a todos os questionamentos e espero ter deixado claro que não tive qualquer envolvimento, seja por ação ou por omissão, com os fatos ocorridos no domingo”, afirmou.

O ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador por 90 dias e a prisão do então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e do comandante-geral da Polícia Militar do DF (PMDF), coronel Fábio Augusto Vieira. Na quarta-feira, 11, o plenário do STF confirmou as decisões de Moraes, por 9 votos a favor e 2 contra.

