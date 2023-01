Ibaneis Rocha entrega celular à Polícia Federal nesta segunda

Apoie o 247

247 - O governador afastado do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), deve entregar o seu celular à Polícia Federal até o final da manhã desta segunda-feira (23). A informação foi divulgada em nota pela defesa do governador afastado, que é investigado por suposta omissão no dia 8 de janeiro. As informações são da CNN.

Os advogados justificaram que Ibaneis não entregou o celular anteriormente, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em virtude do mandado de busca e apreensão que foi cumprido em sua residência na última sexta-feira (20), que o retirou de casa.

Segundo a defesa, "o governador estava fora de Brasília por ocasião da busca em sua residência, mas faz questão de que o seu telefone seja periciado, pois, como já dito, ele não tem nada a esconder e é o maior interessado na plena apuração dos fatos”, conclui o comunicado de Cleber Lopes e Alberto Toron.

