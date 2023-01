Ibaneis se defende após ser alvo de busca e apreensão: "não há nada que possa me ligar aos atos golpistas"

Apoie o 247

247 - Após ser alvo de busca e apreensão nesta sexta-feira (20) em razão de suposta omissão no 8 de janeiro, o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se defendeu, alegando que “não há nada que possa me ligar aos atos golpistas que atacaram os Três Poderes”.

Ibaneis tem confiança de que a operação da Procuradoria-Geral da República (PGR) em conjunto com a Polícia Federal (PF) vai apenas mostrar a inocência dele no caso.

“A operação realizada em minha casa, no meu gabinete e até no escritório do qual estou licenciado há mais de 4 anos vai mostrar minha completa inocência em relação aos lamentáveis fatos do último dia 8 de janeiro”, disse Ibaneis, segundo o Correio Braziliense.

"Eu sempre me comportei de modo a colaborar com as investigações e mantenho a mesma postura. Cheguei a fazer um depoimento espontâneo à Polícia Federal, mostrando que não há o que temer”, salientou.

A operação desta sexta também teve como alvo o ex-secretário executivo da Segurança Pública do DF Fernando de Souza Oliveira.

