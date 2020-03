Ibaneis sobre Bolsonaro: “Prefiro acreditar na fala do ministro”

247 - O passeio que Jair Bolsonaro fez pelo Distrito Federal repercutiu no Palácio do Buriti. O governador Ibaneis Rocha (MDB)preferiu não entrar em polêmica, mas apontou que o guia durante a crise do novo coronavírus deve ser o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A informação é do portal Metrópoles.

“Prefiro acreditar na fala do ministro da Saúde. Ele sabe o que está fazendo”, afirmou Ibaneis. Durante reunião no sábado (28/03), Mandetta pediu a Bolsonaro para não menosprezar a doença.