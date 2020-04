Ibaneis suspende aulas no DF até dia 31 de maio

De acordo com o último boletim do Governo do Distrito Federal (GDF), há 53 pacientes internados em decorrência do novo coronavírus. São, ao todo, 370 casos confirmados edit

Do Metrópoles - Diante da expansão do número de casos do novo coronavírus no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB) ampliou o período de suspensão das aulas. As escolas, universidades e faculdades das redes de ensino pública e privada continuarão fechadas até o dia 31 de maio de 2020.

A data para reabertura do comércio também mudou. Passou para 3 de maio. Até lá, continuam suspensas a realização de eventos de qualquer natureza que exijam licença do poder público, campeonatos de qualquer modalidade esportiva, atividades coletivas de cinema e teatro, além de academias, museus, parques ecológicos, boates e casas noturnas.

De acordo com o último boletim do Governo do Distrito Federal (GDF), há 53 pacientes internados em decorrência do novo coronavírus. São, ao todo, 370 casos confirmados.

