Ibaneis vai proibir hospitais do DF de receberem pacientes do Entorno; notícia desagrada Caiado

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha falou que a situação de calamidade é uma justificativa para a medida edit

247 - O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha afirmou à TV Globo, nesta quinta-feira, 14, que vai proibir hospitais públicos distritais de aceitarem a entrada de pacientes com coronavírus vindos de outras regiões. Ele justificou a medida com a situação de calamidade que vive a região.

O governador do Goiás (estado vizinho), Ronaldo Caiado, disse que recebeu a notícia “com muita preocupação e tristeza” e que tentou falar com Rocha, mas não foi atendido.

Até quarta-feira, 13, o DF tinha 3.192 casos confirmados e 48 mortes por coronavírus. Dos casos registrados, 188 têm residência no Goiás.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.