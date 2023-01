Idosa que viralizou após depredar patrimônio e ameaçar Alexandre de Moraes já foi presa por tráfico

Apoie o 247

ICL

Por Laís Gouveia, 247 - O ano era 2014. Já se passavam das 4 horas da manhã de uma fria madrugada na cidade de Tubarão, localizada no estado de Santa Catarina. Numa calçada, estava um homem agonizando com abstinência em decorrência do vício com o crack.

Num certo momento, a bolsonarista Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, flagrada promovendo a quebradeira em Brasília e dizendo que iria “pegar o Xandão” no fatídico domingo, abriu um portão e sussurra para o homem: “Ei, vem aqui pegar, pode pegar, eu tenho. Pode vir, é seguro”.

O que Dona Fátima, que agora com 67 anos não desconfiava, era que policiais já estavam em sua cola, filmando suas ações de longe, esperando o momento certo para prendê-la.

De acordo com reportagem do Fantástico, os investigadores registraram a idosa negociando entorpecentes com usuários, indicando locais em que poderiam adquirir mais drogas. Dona Fátima utilizava os serviços de um adolescente para realizar a entrega do crack aos usuários.

Fátima foi condenada a quatro anos de prisão, mas voltou para o mundo do crime. Ela também tentou enganar o INSS para conseguir um benefício e é investigada por falsificação de documentos.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.