Igrejas evangélicas aumentam poder no Congresso

247 - Um total de 177 dos 203 integrantes da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara foi candidato a um novo mandato no último domingo (2). Das quase 180 candidaturas, 109 tiveram sucesso, uma taxa superior a 60%, de acordo com números publicados nesta sexta-feira (7) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), 26 anos e membro da Comunidade Evangélica Graça e Paz, foi o deputado mais votado do Brasil, com 1,492 milhão de votos.

O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Rio, conseguiu reeleger o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL), presidente da Frente Parlamentar Evangélica.

Em São Paulo, o deputado federal Paulo Freire Costa (PL) terá mais um mandato. Ele é pastor da Assembleia de Deus do Belém em Campinas e filho do patriarca da igreja, José Wellington Bezerra da Costa, a maior do segmento no Brasil.

O deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), líder da bancada evangélica, conseguiu a reeleição e elegeu sua esposa, Antônia Lucia (Republicanos), pelo Acre. O deputado é irmão do pastor Samuel Câmara, presidente da Assembleia de Deus em Belém, no Pará. A família é dona da rede de TV Boas Novas e controla a segunda maior convenção da igreja no Brasil, atrás da governada por José Wellington.

O deputado Cezinha Madureira (PSD-SP) foi reeleito. O pessedista é porta-voz do bispo Samuel Ferreira e expoente da Assembleia de Deus de Madureira no Congresso.

No Ceará, o candidato campeão de votos foi André Ferreira (PL), da Assembleia de Deus e filho do pastor e deputado estadual Manoel Ferreira (PL).

A Universal e a esquerda

Na Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo, reelegeu os deputados Marcos Pereira e Celso Russomano, os dois do Republicanos de São Paulo.

Entre os evangélicos de esquerda, a ex-ministra Marina Silva (Rede), da Assembleia de Deus, foi eleita deputada federal por São Paulo.

No Rio, os evangélicos emplacaram Henrique Vieira (PSOL), pastor da Igreja Batista do Caminho. Também conseguiram reeleger Benedita da Silva (PT), da Assembleia de Deus, e Chico Alencar (PSOL), da Igreja Anglicana, que retornará ao Congresso.

