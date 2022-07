“Impossível fraudar urna”, diz presidente do TRE-DF, Roberval Belinati

Apoie o 247

Metrópoles - O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), desembargador Roberval Belinati, disse que a população de Brasília “não precisa ter medo das eleições”. Ele afirmou que as urnas eletrônicas são, sim, seguras.

Belinati tomou posse como presidente do TRE-DF em abril de 2022. Ele já integra o Poder Judiciário da capital federal há 33 anos, onde foi juiz e agora desempenha a função de desembargador.

O presidente do TRE-DF visitou a redação do Metrópoles na quinta-feira (7/7), e concedeu entrevista ao portal, na qual afirmou que todas as perícias realizadas para constatar a segurança chegaram à mesma conclusão: “É impossível fraudar a urna eletrônica”.

