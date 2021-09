Indicado ao STF por Bolsonaro, Nunes Marques assume vaga no TSE

Nunes Marques passa a ser substituto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), posto que ficou vago após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello edit

Revista Fórum - O ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, assumiu na terça-feira (31) vaga de substituto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O posto ficou vago após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello.

A cerimônia de posse de Nunes Marques no TSE aconteceu na terça e não teve transmissão ao vivo por solicitação do magistrado. Ao lado do novo substituto do tribunal, esteve o presidente da corte, Luís Roberto Barroso, que teceu elogios a ele.

Nunes Marques foi indicado para a cadeira no TSE no dia 4 de agosto pelo plenário do STF. Ele assumiu a cadeira do ex-ministro Celso de Mello em 5 de novembro de 2020, após indicação do presidente Jair Bolsonaro.

