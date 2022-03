Indicado de Eduardo Bolsonaro é o favorito para substituir Mario Frias

Secretário do Audiovisual, Felipe Pedri abriu diálogo com pessoas de fora do governo como se já estivesse nomeado para a vaga de Mario Frias edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O secretário nacional do Audiovisual, Felipe Pedri, foi indicado por Eduardo Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura do governo federal. Pedri se tornou o favorito para ocupar o posto após a saída de Mario Frias.

O ator renunciará para concorrer ao cargo de deputado federal por São Paulo. Frias tem até o dia 2 de abril para se desincompatibilizar do posto.

Interlocutores no Palácio do Planalto afirmam que Pedri abriu conversas com pessoas de fora do governo como se já fosse secretário. Ele quer angariar apoio para se viabilizar no cargo e não enfrentar as turbulências que marcaram a gestão de Frias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE