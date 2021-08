Indicado por Bolsonaro ao STF, Nunes Marques defende debate sobre voto impresso

Único ministro do STF a não assinar a carta que reúne o apoio de todos os ex-presidentes do TSE, além do atual, Kassio Nunes Marques disse que a discussão “se insere no contexto nacional como uma preocupação legítima do povo brasileiro” edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques defendeu o debate para aprovação do voto impresso. Segundo ele, o tema “se insere no contexto nacional como uma preocupação legítima do povo brasileiro”.

O debate do voto impresso tem sido usado por Jair Bolsonaro - que indicou Nunes Marques ao Supremo - para ameaçar a lisura do processo eleitoral em 2022, chamando a eleição de “fraude” e desferindo ataques ao presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.

A declaração do ministro foi feita em resposta à nota conjunta emitida nesta segunda-feira (2) por Barroso e todos os 15 ex-presidentes da instituição em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Ele foi o único ministro do STF a não assinar a carta.

PUBLICIDADE

No retorno dos trabalhos do Judiciário neste segundo semestre, o TSE decidiu por unanimidade abrir investigações contra Bolsonaro em duas frentes por ataques à urna eletrônica e por espalhar mentiras sobre o processo eleitoral.

“O Ministro Nunes Marques não foi consultado previamente em nenhum momento a fim de que pudesse concordar, ou não, com o teor da nota publicada pelo TSE, esclarecendo, por oportuno, que não compõe e ainda não chegou a compor essa Corte Superior”, diz a nota divulgada por Nunes Marques.

PUBLICIDADE

“O Ministro considera legítimo o posicionamento externado pelos demais Ministros que compõem ou compuseram o TSE, na medida em que, imbuídos de elevada preocupação para a construção da democracia em nosso país, têm buscado o aperfeiçoamento do sistema eleitoral”, completou.

A nota dos ex-presidentes do TSE destaca que o documento reflete a preocupação dos representantes da Justiça Eleitoral “de ontem, de hoje e do futuro”. Nunes Marques assumirá a presidência do tribunal inevitavelmente.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao nosso boletim sobre o tema:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.