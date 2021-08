Indicado por Bolsonaro para o TCU pede vista e suspende análise de auditoria que atesta segurança da urna eletrônica

Jorge Oliveira criticou o vazamento de dados do relatório de técnicos da Corte de Contas sobre as urnas eletrônicas e defendeu que o julgamento fosse realizado em sigilo edit

247 - Após o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas, relator do caso, proferir um enfático voto em defesa das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro, o ministro Jorge Oliveira, ex-integrante do Palácio do Planalto e indicado por Jair Bolsonaro para integrar o tribunal, pediu vista e, por consequência, suspendeu o julgamento. Ele terá 60 dias para apresentar seu voto.

O TCU começou a analisar nesta quarta-feira (11) uma auditoria realizada pelos técnicos da Corte de Contas que atestou a lisura do sistema eleitoral atual.

Oliveira argumentou que o julgamento sobre a urna eletrônica deveria ter sido realizado de forma sigilosa. “Houve por parte da nossa instituição uma falha. Uma antecipação dessa tese [da unidade técnica do TCU] exerce uma influência muito grande. Esse papel caberia ao parlamento brasileiro e à Câmara”, completou, dizendo que o vazamento de aspectos da auditoria teria influenciado no voto de deputados federais contra a PEC do voto impresso, arquivada na terça-feira (10) pela Câmara dos Deputados.

