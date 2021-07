Indiciado pela PF, Renan Calheiros aciona STF contra "abuso de autoridade"

Thayná Schuquel, Metrópoles - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) entrou no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (6/7), com uma ação contra o delegado Vinicius Venturini por suposto abuso de autoridade. No sábado (3/5), a Polícia Federal indiciou o parlamentar por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Na ação, a defesa do senador lembra entendimentos em que o STF fixou que a Polícia Federal não tem competência para indiciar senadores da República.

“Essa é uma prerrogativa do próprio STF. Não se pode deixar de mencionar o grave e manifesto constrangimento ilegal, de ordem irreparável, sofrido pelo senador Renan Calheiros, com o ato perpetrado pela autoridade policial, isso porque inúmeras notícias jornalísticas foram veiculadas na imprensa”, diz a defesa.

