Influencer diz que casa de Jair Renan sofreu tentativa de invasão

Diego Pupe disse que viu um homem desconhecido no jardim da casa no Lago Sul edit

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Diego Pupe, influenciador digital e assessor de Jair Renan Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (20/1) que a casa do filho do presidente em Brasília sofreu uma tentativa de invasão na madrugada. Em conversa com a coluna, Pupe disse que viu um homem desconhecido no jardim da casa no Lago Sul, área nobre de Brasília, onde moram Jair Renan e Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro.

Segundo o influenciador digital que tem viajado com Jair Renan e dormido na casa do amigo, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) reforçará a segurança do local.

“Eu estava na varanda da casa com uma amiga nossa por volta de 1 da manhã. Do nada, ouvimos um barulho de metal nos fundos da casa, na parede de zinco. Levantamos e minha amiga ligou as luzes do jardim inteiro. Quando ela ligou, tinha um homem lá. Eu falei para minha amiga: ‘Tem gente aí’. Logo depois o homem pulou o muro de volta, para uma mata ali perto. Ele estava de bermuda e blusa preta”, disse Pupe.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE