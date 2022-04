Influencers relatam susto após barco encalhar durante festa: 'horror, assustador'

Apoie o 247

247 - Influencers digitais relataram o susto que viveram na noite desse domingo (10), após um barco com 100 pessoas encalhar no Lago Paranoá, em Brasília (DF), durante uma festa. Chovia forte na hora do incidente. Os relatos dos passageiros foram publicados nesta segunda-feira (11) em reportagem do portal G1.

"Foi um horror, assustador", disse a influenciadora Elis Nair, que participou do Big Brother Brasil 17. "Faltando colete [salva-vidas]. A chuva muito forte, vento também e a gente sem norte", afirmou em uma rede social.

A influencer Darlene Freitas também ficou preocupada. "No desespero, todo mundo se junta, o barco se desequilibra. Então, até organizar todo mundo, teve esse susto, essa loucura. Algumas pessoas ainda não tinham [colete]", disse.

De acordo com o passageiro Hugo Sanroman, a tripulação pediu para que os passageiros ficassem em um lado da embarcação, quando a água começou a entrar. "Aí pediram para todo mundo descer. Foi a hora que começou a chegar mais embarcação para tirar a gente".

Entre os participantes do evento também estava o DJ Jesus Luz, ex-namorado da cantora Madonna. Ele fez vídeos para tranquilizar os seguidores.

