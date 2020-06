Inquérito das fake news mostra que Carlos Bolsonaro e Olavo de Carvalho organizaram ataques ao STF

247 – Os principais responsáveis pelos ataques às instituições republicanas, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, não o vereador Carlos Bolsonaro e o "guru" Olavo de Carvalho. A informação foi divulgada ontem pela CNN Brasil, com base em um dos 74 apensos do inquérito das fake news, responsável por deflagrar em maio uma operação da Polícia Federal contra políticos, empresários e militantes bolsonaristas.

"A menção a Carlos e Olavo está no depoimento do deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), que consta no documento", aponta reportagem publicada no Uol. De acordo com o depoimento de Frota, "os alvos dos ataques dessa organização são definidos por algumas pessoas, podendo o depoente citar dentre elas Olavo de Carvalho, Carlos Bolsonaro". A CNN informou que o Palácio do Planalto não quis comentar o conteúdo.

