Inquérito de Weintraub por racismo é enviado para a Justiça Federal do DF por decisão do STF

247 - A Justiça Federal do Distrito Federal recebeu na última sexta-feira o inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub por racismo. A decisão foi tomada pelo decano do STF, Celso de Mello, que também é relator do caso no STF e acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). A decisão foi adotada após Weintraub perder o foro privilegiado do cargo que ocupava. A informação é do jornal O Globo.

O decano Celso de Mello abriu o inquérito no mês abril a pedido da PGR, em razão das declarações do até então ministro no Twitter contra a China. Weintraub satirizou o modo de falar dos chineses, provocando dura reação da embaixada da China no Brasil, acrescenta a reportagem.

