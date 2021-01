'Instabilidade do Brasil tem nome: Jair Bolsonaro', afirma Gleisi Hoffmann (vídeo)

A deputada federal e presidente nacional do PT participou de carreata neste sábado pela vacinação da população contra a Covid-19, pela continuidade do auxílio emergencial e pelo impeachment de Jair Bolsonaro. "Esse homem não pode continuar", disse edit

247 - Em participação neste sábado (23) na carreata pelo "Fora Bolsonaro" em Brasília, a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), fez um duro discurso contra a condução da pandemia de Covid-19 no Brasil pelo governo federal.

Para Gleisi, a única saída para a imediata vacinação da população contra o coronavírus e para a retomada de uma economia saudável é o impeachment de Jair Bolsonaro. "Para conseguir vacina para todos, o fortalecimento do SUS e renda e trabalho não será com esse presidente. Um presidente que é genocida, que aposta na morte, que desde o início da pandemia tomou ações, teve atitudes e falas prejudicando a população e demonstrando que o que ele queria mesmo era disseminar o vírus, dizendo que com isso salvaria a economia. Não salvou a economia, matou milhares de pessoas e infectou milhões de pessoas. Esse homem não pode continuar. Ele é a instabildiade desse país, ele é a crise. Com ele nós não sairemos dessa crise, não conseguiremos resolver os problemas do Brasil. Por isso a luta pelo impeachment é tão importante".

Em gesto de pressão ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Gleisi cobrou a votação de um dos mais de 60 pedidos de impeachment contra Bolsonaro apresentados à Casa. "São 62 pedidos de impeachment que estão na Câmara dos Deputados. Essa semana mais um será protocolado e sei que vários outros grupos do Brasil estão articulando pedidos. O Congresso Nacional tem que ser sensível, colocar para votar um pedido de impeachment. Temos que iniciar esse processo para mostrar ao povo brasileiro de quem é a responsabilidade".

