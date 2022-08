Instituto Marielle Franco cobrará do TSE proteção a candidatas negras

O documento reuniu 5.000 assinaturas e fez parte da campanha "Não Seremos Interrompidas", do Instituto Marielle Franco edit

247 - A educadora Anielle Franco, diretora-executiva do Instituto Marielle Franco, entregará ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, na próxima terça-feira (16), uma carta pedindo proteção às candidatas negras nas eleições de outubro. O documento reuniu 5.000 assinaturas e fez parte da campanha "Não Seremos Interrompidas", do instituto. A informação foi publicada nesta sexta-feira (12) pela coluna de Mônica Bergamo.

O manifesto propôs medidas para enfrentar a violência política de gênero e raça, como a integração e o monitoramento dos canais de denúncia.

A ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) foi assassinada pelo crime organizado em março de 2018 na região central da cidade. Os criminosos deram os tiros em um lugar sem câmeras na capital. Os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos, estão presos.

Lessa morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro (PL), o Vivendas Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio. Queiroz chegou a aparecer em uma foto com Jair Bolsonaro, que teve o seu rosto cortado na imagem.

