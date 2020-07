Internada com coronavírus em hospital público, avó de Michelle Bolsonaro é intubada

Avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, está internada há cinco dias no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), no Distrito Federal edit

247 - Avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, foi intubada no domingo (5) por causa de uma piora no quadro de coronavírus. Ela está internada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), no Distrito Federal, desde 1º de julho. O hospital público integra a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com autoridades sanitárias, o Distrito Federal tem quase metade dos casos de Covid-19 do Centro-Oeste.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou estado de calamidade pública por conta da Covid-19 e, mesmo assim, defendeu a reabertura econômica alegando que as restrições já não servem para nada.

A partir desta terça-feira (7), poderão funcionar salões de beleza, barbearias e academias de ginástica. Na outra semana serão reabertos bares e restaurantes. Nos dias 27 deste mês e 3 de agosto será a vez dos estabelecimentos de ensino privado e público.

A subsecretaria de Vigilância à Saúde do DF estimou uma média diária de 1,3 a 1,4 mil casos de infecções pelo coronavírus nos próximos dias. Dos 117.360 casos na região, 57.854 são no DF, que tem 699 mortes em decorrência da Covid-19.

