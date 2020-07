Internado com coronavírus, Delcídio do Amaral descobre que também está com dengue

"Soube que estou com ‘covengue’ (um híbrido de covid-19 com dengue). Desculpem a brincadeira mas só assim pra levar adiante e manter a cabeça aprumada", afirmou o ex-senador Delcídio do Amaral (PTB-MS) edit

247 - Um dia após ser internado por causa do coronavírus, o ex-senador Delcídio do Amaral (PTB-MS) também foi diagnosticado com dengue.

"Hoje soube que estou com ‘covengue’ (um híbrido de covid-19 com dengue). Desculpem a brincadeira mas só assim pra levar adiante e manter a cabeça aprumada", disse.

Delcídio foi o primeiro político a fechar acordo de delação premiada com a Operação Lava Jato, acusado de receber US$ 1 milhão em espécie do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró pela compra da refinaria de Pasadena.

O parlamentar chegou a ser preso durante o mandato. Foi cassado em 2016 e, no ano passado, conseguiu aposentadoria especial pelo Senado, com salário bruto de R$ 11,5 mil.

