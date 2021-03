Internado há 11 dias com Covid-19, senador Major Olímpio piora e é intubado

Parlamentares do PSL participou de aglomerações contra medidas de restrição antes de ser diagnosticado com a doença edit

Revista Fórum - O senador Major Olímpio (PSL-SP), internado com Covid-19 desde a terça-feira (2) da semana passada, apresentou piora em seu quadro de saúde e precisou ser intubado novamente.

Segundo o portal UOL, fontes do gabinete do parlamentar informaram que Olímpio foi intubado no último sábado (6), mas apresentou melhora, sendo extubado na terça-feira (8). Na quarta-feira (9), no entanto, o senador teria piorado mais uma vez e teve, novamente, que ser submetido ao procedimento.

Em nota, o Hospital São Camilo, em São Paulo, onde Olímpio está internado, informou que a família do senador não autoriza a divulgação de seu estado de saúde. A equipe do parlamentar, por sua vez, não tem se pronunciado sobre o assunto.

