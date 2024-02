Internautas não perdoam e "Bolsonaro preso" fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas cobraram a prisão de Jair Bolsonaro (PL) e compartilharam nas redes sociais imagens da retirada simbólica das grades da Praça dos Três Poderes em Brasília (DF), invadida no dia 8 de janeiro de 2023 por bolsonaristas que defendiam um golpe de Estado.

Na rede social X, a expressão "Bolsonaro preso" chegou à seção Assuntos do Momento. "Grande dia! Os presidentes dos Três Poderes, Lula, Luís Roberto Barroso e Rodrigo Pacheco, retiram as grades em frente ao STF. As grades tinham sido colocadas após ataques de bandidos golpistas no 8 de janeiro", afirmou um internauta.

Outra pessoa escreveu: "sejamos honestos, a essa altura, com tudo o que sabemos sobre o Jair Bolsonaro, existem dois caminhos possíveis: (1) Bolsonaro preso pelo resto da sua vida ou (2) a desmoralização total do @STF_oficial e, em última instância, de todo o nosso ordenamento jurídico...".

pic.twitter.com/4FXnMZr1yz February 1, 2024

Eu só acredito vendo! Mas BOLSONARO PRESO é uma das coisas q mais quero na vida! https://t.co/I0IJ8hsbYd February 1, 2024

