Interventor nomeado pelo presidente Lula já está a caminho da Secretaria de Segurança do DF

247 - Nomeado pelo presidente Lula (PT) como interventor na área de segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, já se deslocou para a Secretaria de Segurança Pública do governo do DF, informou o ministro Flávio Dino (PSB).

"Em cumprimento à decisão do Exmo Presidente da República, o secretário Ricardo Cappelli já se deslocou para assumir a intervenção na SSP/DF. E seguimos com as operações cabíveis visando ao restabelecimento da ordem pública", publicou Dino.

