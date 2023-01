Invasores conheciam o interior da Câmara e do Planalto, diz interventor do DF

Policiais destacaram ter enfrentado profissionais com ‘conhecimento de táticas de combate’ durante os atos terroristas, revela Cappelli edit

Carta Capital - O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, afirmou nesta segunda-feira 16 que há indícios de que os responsáveis pela invasão às sedes dos Três Poderes conheciam o interior do Palácio do Planalto e da Câmara dos Deputados.

“As pessoas que invadiram a Câmara e o Planalto tinham conhecimento dos locais, conheciam as plantas. Isso, a investigação está apurando e vai nos auxiliar a identificar as pessoas”, declarou Cappelli. “O processo está em curso, comandado pela Polícia Federal com apoio da Polícia Civil”.

