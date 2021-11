Investigada por racismo, Bia Kicis será condecorada pelo Ministério Público Militar

Apoie o 247

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - Alvo de um inquérito no STF por racismo, a deputada bolsonarista Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, será homenageada pelo Ministério Público Militar (MPM). Na próxima quarta-feira (24/11), Kicis receberá a honraria ao lado de outro deputado bolsonarista, Capitão Derrite. Nesta quarta-feira (17/11), Kicis tornou-se alvo de um inquérito por racismo a pedido da PGR, seu terceiro no Supremo.

A Ordem do Mérito MPM condecora autoridades que prestaram “atividades relevantes em prol do país e da instituição”. Os únicos deputados agraciados serão Kicis e Derrite. O procurador-geral da República, Augusto Aras, e o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, também receberão a medalha.

