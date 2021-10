Investigado pela PF, secretário do “Bolsolão” deixa o cargo no governo

Apoie o 247

247 - O secretário Tiago Pontes Queiroz pediu exoneração do Ministério do Desenvolvimento Regional nesta sexta-feira, 8. Ele era considerado o “secretário do tratoraço”, em relação ao “Bolsolão” do governo federal, que liberou verbas para comprar congressistas.

O ex-secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano é alvo de investigações por suspeitas envolvendo desvios de verbas do governo. Pontes foi o responsável por assinar uma licitação em que a Controladoria-Geral da União (CGU) identificou R$ 130 milhões em sobrepreço.

A Controladora, em relatório, apontou que a secretaria dele também firmou mais de 115 convênios com risco de sobrepreço "alto ou extremo".

Ele também é investigado pela Polícia Federal, na Operação Pés de Barro, que apura desvios no Ministério da Saúde durante a gestão Ricardo Barros, em 2018, durante o governo de Michel Temer, onde ele ocupou o cargo de Logística da pasta.

Foi a secretaria de Pontes Queiroz, homem do Centrão, que empenhou o “Bolsolão” - o chamado orçamento secreto criado em acordo entre Jair Bolsonaro e o Congresso para conquistar apoio para o governo federal.

