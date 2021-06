Investigados, presidente do Ibama e mais quatro são afastados do cargo

A iniciativa do governo foi consequência de uma determinação dada na semana passada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes edit

247 - O governo federal publicou nesta terça-feira (1) no Diário Oficial o afastamento por três meses do presidente do Ibama, Eduardo Bim, que está sendo investigado pela Polícia Federal por crimes ambientais na Amazônia. A informação foi publicada pela coluna de Lauro Jardim.

A iniciativa do governo foi consequência de uma determinação dada na semana passada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Mais quatro altos funcionários do Ministério do Meio Ambiente sofreram a mesma punição. São eles: Olivaldi Azevedo, Secretário Adjunto da Secretaria de Biodiversidade; Leopoldo Butkiewicz, Assessor Especial de Salles; João Pessoa Riograndense, diretor de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas do Ibama; e Olímpio Magalhães, diretor de Proteção Ambiental do Ibama.

